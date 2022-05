Bruno e Cristiano reaproximam Manchester United da Champions

O Manchester United derrotou o Brentford, por 3-0, esta segunda-feira, e reaproximou-se dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Os "red devils" adiantaram-se no marcador logo aos nove minutos, por intermédio de Bruno Fernandes. Em cima do intervalo, Cristiano Ronaldo ampliou, no entanto, o golo foi anulado por fora de jogo.

O capitão da seleção nacional "vingou-se" sobre a hora de jogo, ao converter com sucesso uma grande penalidade que o próprio sofrera. Ao minuto 72, Raphael Varane confirmou a vitória do United.

Diogo Dalot também foi titular pelo Manchester United, que passa a somar 58 pontos, no sexto lugar, que dá acesso à Liga Europa. Está a cinco pontos do Arsenal, na quarta posição, a última da zona Champions.