Oficial. Erik ten Hag vai orientar o Manchester United

O Manchester United anunciou a contratação do treinador Erik ten Hag, que assina um contrato válido por três temporadas, até 2025, com mais uma de opção.

O treinador holandês de 52 anos vai deixar o Ajax no final da temporada, depois de cinco épocas no emblema holandês para orientar a equipa dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Ten Hag venceu dois campeonatos, duas Taças e uma Supertaça no comando do clube da capital holandesa, tendo ainda levado o Ajax a uma meia-final da Liga dos Campeões.

O Manchester United procurava novo treinador desde novembro, quando anunciou a saída de Ole Gunnar Solskjaer. Ralf Rangnick foi nomeado treinador interino até ao final da época e ficará como consultor ao departamento de futebol depois deste verão.

"O Erik provou que é um dos treinadores mais entusiasmantes e bem sucedidos da Europa. Ficamos muito impressionados com a sua visão a longo-prazo para voltar a colocar o United no nível em que queremos estar. Desejamos-lhe a maior sorte", afirmou John Murtough, diretor de futebol dos "red devils".

O técnico assume entusiasmo pelo novo desafio: "É uma grande honra e estou muito entusiasmado pelo desafio. Sei a história do clube e a paixão dos adeptos. Estu determinado em criar uma equipa capaz de levar o clube ao sucesso. Vai ser difícil deixar o Ajax depois de tantos anos, posso prometer máximo compromisso no Manchester United", termina.

Ten Hag arrancou a carreira em 2002 e foi adjunto durante vários anos do Twente e do PSV Eindhoven. Estreou-se como treinador principal em 2012, no Go Ahead Eagles. Passou ainda pela equipa B do Bayern de Munique, antes de orientar o Utrecht. Mudou-se para o Ajax em 2017/18.

Resta ainda ao treinador revalidar o título de campeão holandês. O Ajax é primeiro da Eredivisie, com mais quatro pontos do que o PSV Eindhoven.

Esta época, o Ajax de ten Hag defrontou o Sporting na fase de grupos da Champions e o Benfica nos oitavos de final da prova.

O Manchester United está no 6º lugar da Premier League, com 54 pontos, e ainda não assegurou uma vaga nas provas europeias da próxima temporada. Faltam seis jornadas para o fim do campeonato.