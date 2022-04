Brasil e Argentina preparam Mundial com duelo na Austrália

Brasil e Argentina vão jogar, a 11 de junho, em Melbourne, na preparação para o Mundial do Qatar, informou o ministro do Turismo da região australiana, Martin Pakula.

Este encontro não é novidade em Melbourne. Em 2017, também num amigável, a Argentina venceu, por 1-0, com um golo de Gabriel Mercado.

As duas seleções com mais títulos do mundo vão defrontar-se, no Melbourne Cricket Ground, a cinco meses do início do mundial de 2022, que começa a 21 de novembro.

O Brasil integra o Grupo G, do campeonato do mundo, com Camarões, Sérvia e Suiça. Os brasileiros começam a participação na prova a 24 de novembro, contra a Sérvia.



Já os vizinhos argentinos, estão no Grupo C onde defrontarão o México, a Polónia e a Arábia Saudita. A Argentina tem o primeiro jogo contra a Arábia Saudita, no dia 22 de novembro.