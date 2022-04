Abel Ferreira continua sem vencer no Brasileirão

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, continua sem vencer no campeonato brasileiro de futebol, ao empatar em casa do Goiás, a um golo, na segunda jornada, depois de ter perdido na estreia frente ao Ceará.

A equipa de Abel Ferreira só conseguiu evitar nova derrota graças a um golo marcado aos 90+6 minutos, por Rony, depois de o Goiás se ter posto na dianteira do marcador aos 58, por Raul Pedro.

Este início de campeonato do Palmeiras é tanto mais surpreendente quanto se sabe que veio recentemente de uma conquista categórica do campeonato paulista, derrotando na final o São Paulo, por 4-0.

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, que venceu na primeira jornada o Botafogo, treinado pelo seu compatriota Luís Castro, por 3-1, recebe ainda hoje o Avaí.

Por seu lado, o Flamengo, de Paulo Sousa, que empatou na primeira jornada, recebe no domingo o São Paulo, no Maracanã, num jogo aguardado com grande expectativa, enquanto o Botafogo, ainda sem pontuar, desloca-se ao terreno do Ceará, na segunda-feira.