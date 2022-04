Mourinho nas meias-finais da Conference League. Ricardo Pereira elimina Roger Schmidt

A Roma de José Mourinho deu a volta à eliminatória com o Bodo/Glimt e apurou-se para as meias-finais da Conference League, onde defrontará o Leicester City, que eliminou o PSV Eindhoven de Roger Schmidt.

Depois da derrota, por 2-1, na primeira mão, na Noruega, o treinador português com mais sucesso da história tinha a honra em jogo. Não desiludiu: goleada por 4-0, com golo de Tammy Abraham e "hat-trick" de Nicolò Zaniolo. Rui Patrício foi titular e Sérgio Oliveira suplente.

Os italianos medirão forças, nas meias-finais, com o Leicester City, que contou com inspiração portuguesa para eliminar o PSV Eindhoven, de Roger Schmidt, treinador alemão que tem sido apontado ao Benfica. Os golos de Eran Zahavi, pelos holandeses, e James Maddison, pelos ingleses, deixavam a eliminatória empatada. Porém, aos 88 minutos, o internacional português Ricardo Pereira desequilibrou a balança.

Também se apuraram o Marselha, com uma vitória, por 0-1, frente ao PAOK, na Grécia, e o Feyenoord, que triunfou na visita ao Slavia de Praga, por 1-3. Franceses e holandeses jogarão entre si nas meias-finais.

As duas primeiras mãos realizam-se a 28 de abril. As segundas estão marcadas para 5 de maio. Independentemente do resultado entre Roma e Leicester, haverá com certeza algum jogador português na final.