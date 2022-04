Rúben Dias regressa aos treinos do Manchester City

Rúben lesionou-se no dia 1 de março, na vitória do Manchester City, por 0-2, diante do Peterborough, para a Taça de Inglaterra. A lesão na coxa obrigou o internacional português a perder os últimos jogos do City e as vitórias de Portugal contra a Turquia e a Macedónia, para o "play-off" de acesso ao Mundial.

Este ano, Rúben Dias já participou em 34 encontros pelo Manchester City, seis deles na Liga dos Campeões, onde o clube inglês defronta, na quarta-feira, às 20h00, o Atlético de Madrid, para a segunda mão dos quartos de final da prova milionária, depois de ter vencido, em Manchester, por 0-1.