Peru no "play-off", Colômbia e Chile falham o Mundial

A seleção do Peru confirmou a presença no "play-off" de acesso ao Mundial 2022, deixando a Colômbia e o Chile fora da prova.

Brasil, Argentina, Uruguai e Equador já tinham confirmado as quatro vagas de qualificação direta, mas restava ainda decobrir quem ficava no quinto posto, de "play-off".

O Peru era o favorito por estar na "pole position" no início da jornada e cumpriu com uma vitória, em casa, por 2-0 frente ao Paraguai. Lapadula e Yotun marcaram os golos da vitória.

A seleção colombiana, com o portista Matheus Uribe no banco, venceu na Venezuela por 1-0, com golo de James Rodríguez, mas não foi suficiente para a chegar ao quinto lugar.

A Colômbia falha o Mundial pela primeira vez desde 2010. Foi aos quartos de final em 2014, no Brasil, e aos oitavos de final na Rússia, em 2018.

O Chile também volta a ficar fora, tendo perdido, em casa, por 2-0 frente ao Uruguai. Luis Suárez e Valverde marcaram os golos da vitória. Coates, capitão do Sporting, foi titular e somou os 90 minutos, Ugarte, médio do Sporting, foi suplente utilizado e Darwin Nuñez, do Benfica, não saiu do banco.

A seleção chilena já não tinha estado no Mundial da Rússia, em 2018, e volta a ficar fora.

O Peru vai agora disputar o "play-off" contra o vencedor do "play-off" asiático, entre Emirados Árabes Unidos e Austrália.