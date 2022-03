Jovem preso por insultos racistas a Marcus Rashford

Um adolescente foi sentenciado a cumprir seis semanas na prisão por insultos racistas a Marcus Rashford.

Justin Price, de apenas 19 anos, insultou Rashford depois da final do Europeu, que Inglaterra perdeu com a Itália em Londres, em Wembley.

O insulto foi partilhado no Twitter e o jovem tentou evitar a detenção mudando o nome da conta, negando, num primeiro momento, a autoria da mensagem. Num segundo interrogatório acabaria por admitir que tinha sido ele a publicar os insultos nas redes sociais.

Os insultos foram proferidos depois da final do Europeu, que os ingleses perderam com a Itália. Rashford, que entrou nos minutos finais para marcar os penáltis, acabaria por falhar, contribuindo para a derrota da Inglaterra.

Depois do apito final seguiram-se vários episódios de violência racial, denunciados por Bukayo Saka, Jadon Sancho e Marcus Rashford, três atletas lançados por Gareth Southgate, técnico inglês, que falharam os penáltis.

No seguimento destes relatos, um mural de homenagem a Rashford foi vandalizado, sendo, posteriormente, remendado com mensagens de apoio ao avançado do Manchester United, que deixou o inglês muito emocionado.