Turquia. “Podemos medir forças” contra Portugal

O selecionador da Turquia, Stefan Kuntz, acredita que a sua seleção pode discutir o resultado contra Portugal, no “play-off” de acesso ao Mundial 2022.

“Queremos mostrar que podemos medir forças com as melhores equipas do mundo, especialmente quando tudo se decide num jogo. Acredito q a minha equipa o vai fazer. Não vamos jogar apenas contra Cristiano Ronaldo, mas sim contra 11 jogadores, todos eles com grande qualidade e carreiras fantásticas. Estou convencido que toda a minha equipa dará conta do mercado”, disse Kuntz.

O técnico alemão deixou também elogios a Fernando Santos.

Já o avançado Burak Yilmaz garante que a Turquia não veio “por diversão”. “Acreditamos totalmente que podemos ir ao Mundial”.

O atacante do Lille elogiou ainda Cristiano Ronaldo, que vê como uma referência. “Para mim, Ronaldo é o melhor do mundo e eu respeito-o. Tenho a certeza que será o meu último Mundial, mas não tenho certeza que o seja para Ronaldo”, referiu.

O jogo está marcado para, esta quinta-feira, às 19h45, no estádio do Dragão, com arbitragem do germânico Daniel Siebert.