Tiago Tomás assume que os primeiros meses no Estugarda foram "intensos"

Tiago Tomás acredita estar a adaptar-se bem ao Estugarda, apesar de admitir que os dois primeiros meses foram "intensos".

O avançado português, de 19 anos, está no clube alemão por empréstimo do Sporting. Em entrevista ao site oficial do Estugarda, publicada esta quarta-feira, falou sobre o processo de adaptação a um novo país.

"Os últimos dois meses foram intensos e muitas coisas eram novas para mim. Foi um grande passo no início, mas adaptei-me bem à equipa e ao país e, agora, posso ajudar a equipa da mesma forma que a equipa me ajuda a mim. Quero continuar assim até ao final da época. Espero que consigamos alcançar os novos objetivos juntos, os adeptos e o país merecem-no", salientou.

Tiago Tomás passou os primeiros dias a ver Estugarda, "uma cidade fixe" de que gosta "bastante", com família e amigos. "Penso que as pessoas de Estugarda gostam de mim e isso faz-me sentir bem", reconheceu.

"TT" impressionado com a mentalidade no Estugarda

O Estugarda luta pela manutenção na Bundesliga. Neste momento, encontra-se na 14.ª posição, com 26 pontos, os mesmos do Hertha de Berlim, que ocupa o lugar de "play-off" e mais um do que Arminia, primeira equipa em zona de despromoção.

Tiago Tomás destacou "a mentalidade e vontade de vencer" da equipa.

"Nunca desistimos até ao apito final. Mesmo quando perdemos, nunca perdemos a esperança. Isso é especial", assinalou.

Tiago Tomás juntou-se ao Estugarda, por empréstimo do Sporting, em janeiro. Em sete jogos pelos alemães, soma três golos.