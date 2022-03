​Klopp não poupa nos elogios a Luis Díaz

Jurgen Klopp falou sobre a mais recente contratação do Liverpool, e ex-jogador do Futebol Clube do Porto, Luis Díaz. O técnico do clube inglês voltou a elogiar o colombiano que tem sido utilizado com regularidade. Num mês em meio em Anfield, Díaz fez 12 jogos e marcou dois golos.



“Há uma razão pela qual contratas um jogador. Essa a razão é a qualidade que ele tem”, disse Klopp, em entrevista à "Sky Sports", referindo-se a Luis Díaz, que chegou em janeiro, mas já tem mostrado, nos palcos ingleses, a qualidade que lhe era reconhecida em Portugal.

Desde que Luis Díaz aterrou em Inglaterra, o Liverpool só perdeu por uma vez e Klopp admite o impacto do “cafetero”, que facilmente se integrou na equipa: “Mal o vimos sabíamos que ele se iria enquadrar bem na equipa”.