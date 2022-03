O Borussia Dortmund reaproximou-se da liderança da Bundesliga, esta quarta-feira, ao vencer no terreno do Mainz, por 0-1.

O ex-Benfica Axel Witsel apontou, aos 87 minutos, o único golo da partida. O internacional português Raphael Guerreiro, ainda de fora, após ter testado positivo à Covid-19 a 8 de março, não jogou pelo Borussia.

Com esta vitória, o Borussia passa a somar 56 pontos, no segundo lugar da Liga alemã. Está a quatro do Bayern de Munique, que lidera.