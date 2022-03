Renato Sanches lesiona-se no nulo entre Lille e Saint-Étienne

O Lille OSC empatou na receção ao Saint-Étienne, sem golos, e pode ver os lugares de acesso às competições europeias ficar mais longe.

Os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches foram titulares. Este último saiu lesionado aos 25 minutos e fez soar os alarmes da seleção, que no final de março disputa o "play-off" de acesso ao Mundial. Fernando Santos anuncia a convocatória na quinta-feira.

De qualquer forma, Renato já falharia o jogo com a Turquia, da meia-final do "play-off", marcado para o dia 24, por estar castigado. Caso vença, Portugal defrontará, cinco dias depois, Itália ou Macedónia do Norte.

Portugal também não poderá contar com o castigado João Cancelo, este só na meia-final, e com os lesionados Rúben Dias e Nélson Semedo.

Com este nulo, o Lille continua no sexto lugar, pode cair para nono ou décimo e fica mais distante dos lugares europeus. O último, o quinto, pertence ao Estrasburgo, que soma mais três pontos do que os dogues.