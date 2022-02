Abramovich entrega gestão do Chelsea à fundação do clube

Roman Abramovich anunciou este sábado que decidiu entregar a gestão do Chelsea aos administradores da fundação de caridade do clube inglês.

“Durante os meus quase 20 anos de liderança do Chelsea sempre vi o meu papel como sendo o guardião do clube, cujo trabalho era garantir que seríamos bem sucedidos como somos agora, mas também construir o futuro, enquanto assumimos um papel positivo nas nossas comunidades. Sempre tomei as minhas decisões tendo os maiores interesses do clube em conta. Continuo comprometido com esses valores. Por isso decido entregar aos elementos da Chelsea Foundation a administração e liderança do Chelsea. Acredito que são eles quem estão em melhor posição para cuidar dos interesses do clube, jogadores, equipa técnica e adeptos”, lê-se no comunicado.

O milionário, agora também de nacionalidade portuguesa, adquiriu o Chelsea em 2003, por 155 milhões de euros. Desde aí, os ingleses conseguiram 19 títulos.

Roman Abramovich tem ligações à Gazprom e ao regime de Vladimir Putin e, por isso, estará a tentar evitar as sanções a oligarcas russos no âmbito da invasão da Rússia à Ucrânia.

Nos últimos dias foi muito falada uma eventual venda do clube a um investidor estrangeiro. O Chelsea está avaliado em mais de dois mil milhões de euros.