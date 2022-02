Chega ao fim a seca severa de golos de Cristiano Ronaldo

Três minutos depois, a vida do United ficou ainda mais facilitada com o cartão vermelho direto a Lewis Dunk, após análise do videoárbitro.

Ainda assim, a indecisão no resultado manteve-se até ao final.

Aos 97 minutos, os portugueses voltaram a descansar Old Trafford: Bruno Fernandes correu meio campo com a bola, pisou a área, enganou um adversário e "matou" o jogo com um potente disparo.

Além de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, também Diogo Dalot foi titular e cumpriu os 90 minutos pelo Manchester United.

Com esta vitória, os "red devils" sobem ao quarto lugar da Liga inglesa, com 43 pontos, menos quatro (mas mais um jogo) do que o Chelsea, terceiro classificado, e mais dois do que o West Ham, quinto.