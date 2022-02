Klopp gosta "praticamente de tudo" em Luis Díaz

No entanto, Klopp pede tempo para que o colombiano se adapte à equipa dos "reds".

"Estamos muito contentes e empolgados com a contratação. É uma contratação muito boa e nós trabalhamos em todas as frentes para melhorar a equipa. Contratámo-lo porque gostamos praticamente de tudo nele. Eu seguia-o há algum tempo, não apenas quando jogámos duas vezes contra ele na Liga dos Campeões", disse, em conferência de imprensa.

Jurgen Klopp, treinador alemão do Liverpool, gosta "praticamente de tudo" em Luis Díaz, contratação sonante em janeiro, proveniente do FC POrto.

"Se ele viesse agora, entrasse em campo e estivesse imediatamente no seu melhor e a jogar melhor do que todos os outros, isso seria muito estranho. Eu ainda não o vi, ainda não esteve no centro de treinos, talvez devêssemos esperar mais um pouco", disse.

Klopp define Díaz como um jogador "com velocidade, um conjunto de habilidades e o caráter para ter uma grande carreira. Tudo aquilo que nós queremos é que tenha essa carreira connosco", termina.