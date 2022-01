Médio ex-Benfica regressa ao Partizan 11 anos depois

O Partizan de Belgrado anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Ljubomir Fejsa, antigo jogador do Benfica.

O médio-defensivo sérvio, de 33 anos, está de regresso ao clube que o lançou para a ribalta e com que foi tricampeão da Sérvia.

Formado no Hajduk Kula, Fejsa rumou ao Partizan com 20 anos. Ao fim de três temporadas, viajou para a Grécia, para representar o Olympiacos. Daí ganhou bilhete para o Benfica, clube a que esteve ligado durante sete anos, com um empréstimo ao Alavés, de Espanha, na fase final.

Depois de dois anos no Al Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, Fejsa regressa ao país natal e ao clube que lhe permitiu viajar pelo mundo.