CAN. Ilhas Comores defrontam Camarões com defesa na baliza

As Ilhas Comores estão a jogar os oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) com um defesa-esquerdo na baliza.

Chaker Alhadhur, de 30 anos e 1.72, é jogador do Ajaccio, mas só tem uma partida oficial na temporada. Estreia-se na CAN na baliza contra os Camarões.

A Seleção tem dois guarda-redes com Covid-19 e outro lesionado.

Para piorar a situação, as Ilhas Comores estão com 10 jogadores desde o minuto 6, por expulsão do capitão.

Já os Camarões, de António Conceição, anfitriões da prova, vão tentar chegar aos quartos de final.