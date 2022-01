Queiroz, Conceição e Peseiro já conhecem adversário para chegar ao Mundial

O sorteio do “play-off” do apuramento africano para o Mundial 2022 realizou-se este sábado e ditou os emparelhamentos. Destaque para três seleções com treinadores portugueses.

O Egito, de Carlos Queiroz, vai defrontar o Senegal. Já os Camarões, orientados por António Conceição, vão confrontar-se com a Argélia. Por sua vez, a Nigéria, que depois do CAN passa a ser treinada por José Peseiro, mede forças com o Gana.

RD Congo - Marrocos e Mali - Tunísia são os outros dois jogos sorteados.

Os vencedores dos cinco jogos, a duas mãos, avançam para a fase final do Mundial no Qatar.

As partidas estão marcadas para março.