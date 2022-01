Campeão Argélia está fora da CAN, Costa do Marfim segue em frente

A Argélia, campeã em título, foi eliminada da Taça das Nações Africanas (CAN) depois de perder por 3-1 contra a Costa do Marfim.

Pelos costa-marfinenses marcaram Kessié, Sangaré e Pépé.

Pela Argélia ainda descontou Bendebka, já depois de Mahrez ter desperdiçado uma grande penalidade.

No outro jogo do grupo E, a Guiné Equatorial derrotou a Serra Leoa, por 1-0, com golo de Ganet.

Nota para a Guiné que desperdiçou uma grande penalidade que, em caso de concretização, poderia ter dada uma inédita qualificação para os oitavos de final.

Este resultado beneficiou a seleção das Ilhas Comores que se apurou como um dos quatro melhores terceiros classificados.



Agora a Costa do Marfim vai defrontar o Egipto, de Queiroz. Já a Guiné Equatorial vai jogar contra o vencedor do grupo F.