Robert Lewandowski é eleito o melhor jogador do ano para a FIFA

Robert Lewandowski, avançado do Bayern de Munique, foi eleito o melhor jogador do ano pela FIFA, ao vencer o prémio "The Best" pelo segundo ano consecutivo.

Numa gala em Zurique, o polaco superou a concorrência de Mohamed Salah e Lionel Messi, os outros finalistas.

"Estou muito orgulhoso, o prémio também pertence aos meus colegas de equipa e aos meus treinadores", diz.

Lewandowski bateu o recorde de Gerd Muller, ao marcar 41 golos numa temporada da Bundesliga: "Nunca sonhei bater o recorde de Gerd Muller, se me perguntassem há uns anos acharia que era impossível. Ele já não está connosco, mas agradeço-lhe também. Consegui bater o recorde e estou muito orgulhoso".

O avançado polaco de 33 anos marcou um total de 48 golos em 40 jogos na época passada. Esta temporada, leva já 34 marcados em 27 jogos disputados.

Lewandowski vence o prémio de melhor jogador do ano para a FIFA, enquanto que Lionel Messi venceu o prémio "Bola de Ouro", entregue pela revista francesa "France Football".