A média espanhola Alexia Putellas foi eleita a melhor jogadora do ano para a FIFA, ao vencer o prémio "The Best".

A internacional espanhola do Barcelona, de 27 anos, venceu a Liga espanhola, a Taça da Rainha e Liga dos Campeões na temporada passada.

A internacional espanhola bateu a concorrência da colega de clube e seleção Jenni Hermoso e da australiana Sam Kerr, do Chelsea. As "blues" foram campeãs inglesas e finalistas vencidas da Champions.