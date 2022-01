Paulo Sousa e Jorge Jesus. “Não é fantasma nenhum”

O novo treinador do Flamengo, Paulo Sousa, está “entusiasmado” com a nova aventura no Brasil e garante que Jorge Jesus não é fantasma.

Sousa disse estar “entusiasmado por poder representar um clube com a grandeza do Flamengo”, prometendo “muito trabalho, muita dedicação, muita humildade e também ambição de vencer”.

Questionado sobre a herança de Jorge Jesus, o ex-selecionador da Polónia garante: “Não é fantasma nenhum”.

“Todos os treinadores portugueses têm feito bons trabalhos em todo o lado, temos muita qualidade, mas a pressão e a responsabilidade é contínua num clube com a grandeza do Flamengo. Queremos continuar na senda das vitórias. [Jorge Jesus] Não é fantasma nenhum. É muito bom treinador, tem vindo a demonstrar isso ao longo da carreira. Sempre demonstrou a sua qualidade e a sua paixão, assim como eu também vou tentar expressar a minha”, referiu.

Já quanto à sua saída intempestiva da Seleção da Polónia, Paulo Sousa garantiu estar “muito orgulhoso pelo que fiz”.

“A Polónia foi das equipas que mais golos fez na fase de qualificação para o Mundial, dediquei-me desde o primeiro dia até ao último. A partir do momento em que tomei a decisão de abraçar um projeto com a grandeza do Flamengo é nisso que penso, não no passado”, explicou.

O técnico português partiu esta quinta-feira para o Brasil, acompanhado por Marcos Braz, dirigente do “Mengão”. Sousa deve ser apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, em conferência de imprensa realizada de forma virtual.