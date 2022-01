Wolverhampton derruba Manchester United com golo de Moutinho

O Wolverhampton Wanderers, treinado por Bruno Lage, foi a Old Trafford derrotar o Manchester United, por 0-1, com um golo de João Moutinho.

O médio internacional português deu a vitória ao Wolves aos 82 minutos.

Num duelo entre portugueses, Cristiano Ronaldo foi titular no United. Bruno Fernandes foi suplente utilizado e Diogo Dalot ficou no banco.

No Wolverhampton, além do "herói" da partida, foram titulares José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Francisco Trincão e Daniel Podence. Fábio Silva entrou na segunda parte, já Bruno Jordão não saiu do banco.