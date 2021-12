Ronaldo “Fenómeno” é o novo dono do Cruzeiro

O antigo internacional brasileiro Ronaldo “Fenómeno” comprou o Cruzeiro, clube onde começou a carreira em 1994.

O ex-jogador confirmou, este sábado, o negócio através de um direto na rede social Instagram.

"Estou muito feliz por ter concluído esta operação. Quero dizer que tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro onde ele merece estar. Temos muito trabalho pela frente. Peço aos adeptos que se conectem outra vez ao clube, que vão ao estádio, porque vamos precisar de muita força e união. Temos muito trabalho e ambição ", disse.

Segundo o Globoesporte, Ronaldo comprou 90% das ações do clube, que está atualmente no segundo escalão do futebol brasileiro, por 62,5 milhões de euros.

O Cruzeiro também confirmou o acordo. "O clube que revelou o Ronaldo para o mundo, agora o Ronaldo está a abrir as portas para o mundo de novo. Um trabalho muito bem feito e alinhavado há algum tempo", disse o presidente Sérgio Santos Rodrigues.

Ronaldo “Fenómeno” é também o sócio maioritário do Valladolid, clube da segunda divisão da Espanha.