Rui Vitória e Pedro Martins continuam na Liga Europa. Vítor Pereira diz adeus

O Spartak Moscovo, de Rui Vitória, ganhou ao Légia em Varsóvia, por 1-0, e garantiu o primeiro lugar do Grupo C, com dez pontos, os mesmos do Nápoles, segundo classificado, que venceu o Leicester, por 3-2, mas vai ao play-off de acesso aos oitavos.

Assim, são os russos que viajam diretamente para os oitavos.

Yuri Ribeiro, André Martins e Josué atuaram de início nos polacos do Légia. Rafael Lopes entrou. O Leicester, sem Ricardo Pereira, não foi além da terceira posição e disputará a Liga Conferência.

Já o Olympiacos, de Pedro Martins, perdeu por 1-0, em Antuérpia, e acabou o Grupo D no segundo lugar, pelo que vai ao “play-off”. Dinis Almeida jogou de início nos belgas, Buta ficou de fora. Rony Lopes foi titular nos gregos.

O Frankfurt, com Gonçalo Paciência a entrar, venceu o grupo depois de empatar 1-1 com o Fenerbahçe de Vitor Pereira. Os turcos, no terceiro lugar, descem à Conference League.

A noite foi também boa para Gelson Martins (que entrou no Mónaco). O extremo esteve no empate a um em Graz, resultado que confirmou o apuramento francês no primeiro lugar do grupo B, à frente da Real Sociedad, que derrotou em casa o PSV por 3-0. Bruma jogou de início nos neerlandeses, que começaram a época a tentar chegar à Champions e já vão na Liga Conferência, após o terceiro posto final neste alinhamento.

Resultados da sexta jornada da fase de grupos.

Grupo A

Sparta Praga 2-0 Brondby

Lyon 1-1 Rangers

Grupo B

Real Sociedad 3-0 PSV Eindhoven

Sturm Graz 1-1 Mónaco

Grupo C:

Legia Varsóvia 0-1 Spartak Moscovo

Nápoles 3-2 Leicester

Grupo D:

Antuérpia 1-0 Olympiakos

Fenerbahçe 1-1 Eintracht Frankfurt

Grupo E:

Marselha 1-0 Lokomotiv Moscovo

Lazio 0–0 Galatasaray

Grupo F:

Sp. Braga 1-1 Estrela Vermelha

Ludogorets 0-0 Midtjylland

Grupo G:

Ferencváros 1-0 Bayer Leverkusen

Celtic 3–2 Betis

Grupo H:

West Ham 0-1 Dínamo Zagreb

Racing Genk 0-1 Rapid Viena