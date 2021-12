Javi Gracia sucede a Xavi no Al-Sadd

O Al-Sadd, do Catar, anunciou a contratação do treinador espanhol Javi Gracia.

O treinador de 51 anos estava fora do ativo desde que foi despedido do Valência na reta final da época passada. Antes, passou pelo Watford, Rubin Kaza, Málaga, Osasuna, Almería e Cádiz.

Esta será a primeira experiência de Gracia fora da Europa, no Al-Sadd, líder isolado do campeonato do Catar.

Gracia é o substituto de Xavi Hernández, que orientava o clube desde 2019 e regressou ao Barcelona.