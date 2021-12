AC Milan perde com o Liverpool e "salva" FC Porto

O Liverpool foi até San Siro vencer o AC Milan, por 2-1, e fazer o pleno de vitórias na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O jogo até começou melhor para a equipa italiana, que abriu o marcador pelo central Tomori, aos 29 minutos de jogo. No entanto, a vantagem durou pouco, com Mohamed Salah a empatar, aos 36 minutos de jogo.

Klopp colocou de início Divock Origi em campo que deu a vitória aos "reds", na segunda parte, aos 55 minutos de jogo.

O Liverpool, já com o primeiro lugar assegurado, rodou muito a equipa, e entrou em campo com muitos dos jogadores com menos minutos, como Neco Williams, Tsimikas, Nat Philips, Chamberlain, Morton e Minamino, mas venceu de qualquer maneira.

Com este resultado, o Liverpool fez o pleno de vitórias e venceu o greupo com 18 pontos, 17 golos marcados e apenas seis sofridos.

O resultado "salvou" ainda o FC Porto, que perdeu com o Atlético de Madrid. Se o AC Milan tivesse vencido, os dragões estariam fora das provas europeias, mas a derrota dos "rossoneri" permite ao Porto terminar o grupo em terceiro lugar e seguir para a Liga Europa.