Everton bate o Arsenal e encerra ciclo sem vitórias

O Everton colocou um ponto final na série de oito jogos sem vencer com um triunfo frente ao Arsenal, em casa, por 2-1, no fecho da 15ª jornada da Premier League.

Aos 44 minutos de jogo, Richarlison viu o primeiro golo anulado da noite, por um fora-de-jogo de poucos centímetros e os "gunners" inauguraram o marcador pouco depois.

Tierney cruzou da esquerda e Odegaard finalizou de primeira, com o pé esquerdo.

Na segunda parte, foi anulado mais um golo a Richarlison, aos 58 minutos, mais uma vez por posição irregular. À terceira foi de vez e o internacional brasileiro fez mesmo o golo de cabeça, aos 79 minutos, na recarga a uma bola à trave de Gray.

Já perto do final, Gray viria a ser decisivo e marcou o golo da vitória, aos 92, com um grande remate de fora da área.

André Gomes, do Everton, e Nuno Tavares, do Arsenal, foram suplentes utilizados, enquanto que Cedric Soares ficou no banco.

Com este resultado, o Arsenal continua no sétimo lugar, com 23 pontos, e o Everton sobe ao 12º posto, agora com 18 pontos somados.