Bayern derrota Dortmund depois de marcação de penálti contestado

O Bayern de Munique derrotou o Borussia Dortmund por 3-2 e reforçou a liderança da Bundesliga. Num jogo disputado na casa do Dortmund, foram mesmo os anfitriões a abrir o marcador, através de Julian Brandt.

Em menos de cinco minutos, o Bayern respondeu e Robert Lewandowski empatou a partida.

Perto do final da primeira parte, aos 44 minutos, Kingsley Coman colocou os bávaros na frente do marcador.

A liderança dos visitantes desfez-se pouco depois do regresso dos balneários. O inevitável Erling Haaland marcou aos 48 minutos e empatou a equipa para o Dortmund.

Aos 77 minutos, na sequência de um canto, a bola bate no braço de Mats Hummels na grande área do Dortmund e, após consultar o VAR, o árbitro Felix Swayer assinalou grande penalidade a favor do Bayern.

O lance foi contestado pela equipa da casa e o treinador Marco Rose acabou expulso, na sequência dos protestos.

Chamado a converter, Lewandowski não desperdiçou e deixou o marcador em 3-2, a favor dos bávaros.

Apesar de nove minutos de compensação, o resultado não alterou e o Bayern saiu com os três pontos do "Klassiker".

A equipa de Munique tem, agora, 34 pontos e lidera o campeonato alemão, mais quatro que o Dortmund, que se encontra no segundo lugar, com 30 pontos.

Em terceiro lugar, a recuperar vantagem para o Dortmund, está o Bayern Leverkusen, com 27 pontos.