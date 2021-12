Leipzig de André Silva perde no terreno do União de Berlim

O Leipzig, com o ponta de lança internacional português André Silva no onze, perdeu no terreno do União de Berlim, por 2-1, esta sexta-feira.

No jogo inaugural da 14.ª jornada da Bundesliga, a equipa da casa adiantou-se aos seis minutos, por intermédio de Taiwo Awoniyi. Christopher Nkunku empatou sete minutos depois, no entanto, aos 57 minutos, Timo Baumgartl carimbou a vitória do União de Berlim.

A equipa da capital da Alemanha ascende, de forma provisória, ao quarto lugar, com 23 pontos. Menos um do que o Bayer Leverkusen, terceiro, e mais um do que o Friburgo, quarto, que ainda não jogaram.

O Leipzig falhou o assalto à zona europeia. Mantém-se na oitava posição do campeonato alemão, com 18 pontos, e pode cair para o 13.º lugar.