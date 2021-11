Messi conquistou ontem a Bola de Ouro e hoje falha treino por gastroenterite

Lionel Messi falhou o treino desta terça-feira do Paris Saint-Germain, apenas horas depois de ter conquistado a sua sétima Bola de Ouro, devido a sintomas de gastroenterite.

O internacional argentino venceu ontem o prémio que elege o melhor jogador do mundo do ano de 2021 e hoje não treino com "sintomas de gastroenterite", tal como Paredes. O clube voltará a atualizar o estado clínico dos dois jogadores na quarta-feira.

Pochettino tem mais dores de cabeça pra o próximo jogo frente ao Nice. Neymar, Icardi, Wijnaldum, Draxler e Herrera estão também lesionados.

O avançado, de 34 anos, que este verão trocou o Barcelona, pelo Paris Saint-Germain, conquista, assim, a sétima Bola de Ouro na carreira, batendo o próprio recorde de seis, que durava desde 2019.

Leo Messi bateu a concorrência do polaco Robert Lewandowski, ponta de lança do Bayern de Munique, segundo classificado, e do italiano Jorginho, médio do Chelsea, que ficou no terceiro lugar.