Nani deixa o Orlando City

Nani anunciou, nas redes sociais, que vai deixar o Orlando City no final do seu contrato, que termina no final de dezembro.

"Depois de três temporadas incríveis, cheias de grandes momentos, novas amizades e sucessos desportivos, vou deixar os Orlando City. O meu contrato acabou e houve uma decisão do clube de não renová-lo", escreveu nas redes sociais.

O internacional português de 35 anos chegou à equipa da MLS em 2019, depois de uma passagem pelo Sporting.

Em três épocas na MLS, apontou 31 golos e 18 assistências em 87 jogos disputados.

"Foi uma honra ser o capitão do clube nos seus primeiros jogos no play-off e chegar à final do campeonato da Major League Soccer. Nunca esquecerei como os adeptos e a comunidade me apoiaram a mim e minha família desde o momento em que chegamos à Flórida. Terão em mim um amigo e um adepto para o futuro", terminou Nani.

Com passagens pelo Manchester United, Sporting, Fenerbahce, Valência e Lazio, Nani tem agora o futuro por decidir.