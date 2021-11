Klopp não tem explicação para o registo do Liverpool frente ao FC Porto

Jurgen Klopp não tem explicação para o registo do Liverpool diante do FC Porto: desde 2017/18, as duas equipas encontraram-se cinco vezes e os "reds" venceram quatro, com um total de 16 golos marcados.

"Honestamente, não tenho explicação para os nossos resultados contra eles [FC Porto]", confessou o técnico alemão, esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão da receção aos dragões, a contar para a quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Na primeira volta da fase de grupos da presente edição, o Liverpool venceu por 1-5 no Dragão, num jogo "muito infeliz" para o Porto. Klopp não conta repetir a dose na segunda volta, em Anfield Road.

"Ficaram sem a dupla de centrais, tiveram uma lesão precoce e nós marcámos nas alturas erradas para eles e certas para nós. Tudo ajudou. Espero uma equipa fortíssima que tem tudo a ganhar", destacou.

Henderson e Robertson em dúvida





James Milner, Curtis Jones, Naby Keita, Joe Gomez, Harvey Elliott e o internacional português Diogo Jota lesionados. Jordan Henderson e Andy Robertson estão em dúvida - incógnita que Klopp não dissipou:



"Respeitamos sempre a competição, mas temos de pensar em nós e no nosso calendário em primeiro lugar. Quanto ao Henderson, veremos. Ontem [segunda-feira] não estava a 100%. Ele e o Robbertson estão 'OK', mas tenho de decidir se estão prontos para serem titulares. Qualquer que seja o onze, a intenção será apenas e só ganhar. É para isso que aqui estamos. Sabemos que o adversário estará motivado ao máximo.



O Liverpool já garantiu o apuramento para os oitavos de final, pelo que pode poupar jogadores. Contudo, Klopp não vai operar uma revolução.

"Se deixar todos de fora não terei equipa. Temos de montar uma equipa capaz de vencer. Para isso, precisamos de estabilidade", frisou.

O FC Porto sabe que, independentemente do resultado em Anfield Road, continuará a depender apenas de si para chegar aos "oitavos" da Champions. Caso vença e o Atlético de Madrid, terceiro com menos um ponto, perca com o AC Milan, os dragões carimbarão a qualificação.

O Liverpool-FC Porto está marcado para quarta-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.