Xavi "admira e respeita muito Jorge Jesus"

Xavi Hernández, novo treinador do Barcelona, confessa "que admira e respeita muito" Jorge Jesus, o experiente técnico das águias. A lenda do clube catalão vai estrear-se na Liga dos Campeões enquanto técnico e elogiou muito o Benfica.

"O Benfica é uma grande equipa, eu admiro e respeito muito Jorge Jesus. É um grande treinador. Vamos encontrar uma equipa com alma, com centrais de grande nível, jogadores muito fortes na frente, médio com muito talento, vai ser difícil. Vamos planear o jogo para ganhar, para sermos os protagonistas com bola, mas sabendo que haverá momentos em que vamos ter de sofrer", disse, em conferência de imprensa.

O técnico de 41 anos, que ocupou o lugar no Barcelona após a saída de Koeman, reconhece que as contas do apuramento são fáceis: basta vencer o Benfica.

"O cenário é fácil, temos de ganhar apenas um dos jogos que nos faltam. Eu prefiro pensar positivo e acreditar que vamos ganhar os três pontos fazendo um bom jogo. Se for outro resultado, depois veremos", continua.

Apesar de ter admitido que o Benfica é uma equipa forte e espera um jogo difícil em Camp Nou, Xavi pensa positivo e espera bater as águias.

"Vejo uma vitória. Para que é que haveria de pensar no contrário? A equipa tem de perceber que amanhã tem uma oportunidade. Sou muito positivo. Se acontecer o contrário, depois vamos preparar-nos para um cenário negativo. Temos uma possibilidade? Pois, vamos lutar por ela", termina.

O Barcelona-Benfica joga-se na terça-feira, às 20h00, em Camp Nou, para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

Uma vitória do Barcelona elimina o Benfica da Liga dos Campeões e luta apenas pela qualificação para a Liga Europa. O Bayern, já qualificado, lidera o grupo com 12 pontos, seguido do Barcelona, com 6. O Benfica está em terceiro lugar com 4 pontos, enquanto que o Dínamo de Kiev é último, com apenas 1 ponto somado.