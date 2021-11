Coreia do Sul de Paulo Bento a um passo do Mundial 2022

A Coreia do Sul, orientada pelo português Paulo Bento, está muito perto de garantir o apuramento direto para o Mundial 2022, no Qatar.

Esta terça-feira, os sul-coreanos derrotaram o Iraque, fora, por 0-3, em jogo da sexta jornada do grupo A da fase asiática de qualificação.

Jae-sung Lee, aos 33 minutos, Heung-min Son, de grande penalidade, aos 74, e Woo-yeong Jong, aos 79, marcaram os golos da Coreia do Sul.



A equipa de Paulo Bento ocupa a segunda posição, que dá acesso direto ao Qatar, com 14 pontos, menos dois do que o Irão, que lidera a qualificação asiática. Uma vitória no Líbano, a 27 de janeiro, garantirá, com três jornadas de avanço, um bilhete aos coreanos, desde que os Emirados Árabes Unidos não vençam na receção à Síria.