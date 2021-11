Danilo Pereira aprendeu francês para orgulhar os portugueses

Danilo Pereira assume orgulho por ser um português no maior clube de Paris e acelerou a aprendizagem do francês para acelerar a adaptação.

Em entrevista aos canais oficiais do Paris Saint-Germain, o médio revela que ainda não foi a um restaurante português em Paris, mas conta, com satisfação, que é abordado nas ruas por compatriotas orgulhosos.

"Com o tempo vou com certeza conhecer restaurantes portugueses e irei a um, porque há muitos portugueses aqui e muitos abordam-me na rua. Eu fico feliz por isso, por estar a representar Portugal neste grande clube. As pessoas também ficam orgulhosas por isso", realçou.

Danilo aterrou em Paris em 2020, proveniente do FC Porto, "sem saber falar nada de francês". Contudo, fez questão de acelerar a aprendizagem:

"Sabia dizer 'bonjour' [bom dia], mas não sabia construir frases. Só palavras soltas. Cheguei já com a mentalidade de que precisava de falar francês para me integrar rapidamente no grupo, no clube e na cidade. Isso fez com que desse esse salto qualitativo na língua e ajudou-me."

Danilo rendido ao ambiente "familiar" do PSG

O internacional português está a gostar de viver em Paris, uma cidade "muito agradável, com muita vida", e desfruta de trabalhar no PSG.

"É um clube espetacular. É uma realidade muito boa para quem trabalha aqui, jogadores e funcionários. Um ambiente familiar. Em todos os clubes precisa-se desse ambiente para se estar bem. Um clube como este só merece coisas boas e coisas boas virão de certeza", declarou.



Danilo Pereira chegou ao PSG no verão de 2020, inicialmente por empréstimo do FC Porto. As boas exibições convenceram o gigante francês a adquiri-lo em definitivo. Ao fim de época e meia, o médio-defensivo, de 30 anos, leva três golos e uma assistência em 55 jogos.