Oficial. Xavi regressa a casa para treinar o Barcelona até 2024

"Vemo-nos em breve. Força Barça!", declarou o treinador numa mensagem acompanhada por imagens do emocionante momento da despedida de Xavi enquanto jogador do Barcelona, em 2015.

A apresentação do novo treinador do FC Barcelona, de 41 anos, está marcada para segunda-feira.

Xavi fez parte da histórica equipa do "tiki-taka", ao lado de Messi e Iniesta, que levou o Barcelona a várias conquistas sob o comando do treinador Pep Guardiola.

Agora, regressa a casa para orientar o clube numa altura difícil e de renovação, após a saída de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain, no último verão.

O FC Barcelona é o atual nono classificado na Liga espanhola, com apenas 16 pontos em 11 jornadas e um registo modesto de quatro vitórias, três derrotas e quatro empates.

Na Liga dos Campeões, o Barça está no grupo E, com Benfica, Bayern de Munique e Dínamo de Kiev.

Xavi Hernández já estará no banco quando os catalões receberem o Benfica, no próximo dia 23, a contar para a quinta jornada da fase de grupos. Os blaugrana estão no segundo lugar com seis pontos, seguidos dos encarnados com quatro.