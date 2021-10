Foi "uma honra" ter Cristiano Ronaldo, mas "a Juventus é maior do que qualquer um"

O presidente da Juventus assume que foi "uma honra" ter Cristiano Ronaldo. Contudo, salienta que o clube é maior do que qualquer jogador.

Na assembleia geral de acionistas do clube italiano, esta sexta-feira, Andrea Agnelli fez questão de "aplaudir e agradecer" ao internacional português, agora no Manchester United, pelo que fez pela Juventus.

"Ter o melhor jogador do mundo na nossa equipa foi uma honra e um prazer. É uma pena que tenha jogado um ano e meio, dos três em que cá esteve, com os estádios vazios. Mas vestir a camisola da Juventus requer responsabilidade e a Juventus é maior do que qualquer um. Todos são úteis, mas ninguém é indispensável", assinalou o dirigente.



Cristiano Ronaldo representou a Juventus durante três temporadas. Marcou 101 golos em 134 jogos e conquistou duas Ligas italianas, uma Taça e duas Supertaças. Este verão, voltou ao Manchester United.