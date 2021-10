Ligas Europeias contra Mundial bianual e novo calendário

As Ligas Europeias rejeitam o novo calendário proposto pela FIFA para as janelas internacionais e também a proposta de realizar o Mundial de dois em dois anos.

Em comunicado, as Ligas Europeias sublinham “a forte e unânime rejeição a todas as propostas da FIFA a mudanças no calendário de jogos internacionais”.

“A mudança severa de valor económico e desportivo das Ligas domésticas para competições internacionais é uma das nossas principais preocupações, além dos perigos para jogadores e adeptos”, pode ainda ler-se.

“Um equilíbrio entre as competições de clubes nacionais e as continentais ou mundiais, seja de clubes seja de seleções, e o Mundial e outros torneios continentais continuarem como atualmente programados são os desígnios das Ligas Europeias”, acrescentam.

A decisão da FIFA sobre o futuro do Campeonato do Mundo e do calendário internacional será tomada em 2022.