Chiquinho Conde será o novo selecionador de Moçambique

O antigo jogador moçambicano Chiquinho Conde vai assumir o cargo de selecionador nacional durante os próximos dois anos, disse hoje à Lusa fonte da Federação Moçambicana de Futebol (FMF).

Conde, de 55 anos, que atuou no Sporting, chega a Maputo no sábado proveniente de Portugal, onde residia, para assinar contrato de treinador dos "Mambas".

O novo selecionador vai substituir o técnico português Horácio Gonçalves, demitido do cargo há uma semana, na sequência de maus resultados.

Em Portugal, Chiquinho Conde orientou a equipa de sub-23 do Vitória de Setúbal, clube que representou como sénior.

Além do Vitória de Setúbal, Conde alinhou no Sporting e no Belenenses.

Em Moçambique, treinou várias equipas, tendo sido campeão nacional pelo Ferroviário de Maputo.

A FMF justificou o afastamento de Horácio Gonçalves com os maus resultados e queixas dos jogadores acerca do relacionamento com o técnico, que ao longo de 12 jogos, em seis meses (desde abril), averbou três vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

A saída acontece depois dos desaires no apuramento para o Mundial2022, com Moçambique no último lugar do seu grupo e arredado da qualificação, quando ainda há dois jogos por realizar - os moçambicanos somam um empate (Costa do Marfim) e três derrotas (uma com o Maláui e duas com os Camarões).