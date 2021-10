Ferran Torres lesionou-se e tem dérbi de Manchester em risco

Ferran Torres arrisca perder o dérbi de Manchester devido a lesão.

O avançado internacional espanhol, de 21 anos, lesionou-se na meia-final da Liga das Nações, frente à Itália. Esta quinta-feira, segundo o City, "voltou a Manchester para fazer exames e vai continuar a ser seguido".

Ferran Torres sofreu uma "pequena fratura" no pé direito no jogo com os italianos, em que marcou dois golos. Quatro dias depois, ainda foi titular frente à França, na final da prova, que a Espanha perdeu por 1-2.

O extremo espanhol falhará, assim, os próximos compromissos do Manchester City e está em dúvida para a visita ao Manchester United, marcada para o dia 6 de novembro, às 12h30, em Old Trafford.

O confronto entre os atuais terceiro e quarto classificados da Premier League, ambos com 14 pontos, opõe os internacionais portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, do lado do United, e Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, habituais titulares no City.