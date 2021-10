Canadá goleia Panamá com Eustáquio e Steven Vitória

O Canadá recebeu e goleou o Panamá, por 4-1, em jogo de qualificação para o Mundial 2022.

Stephen Eustáquio, do Paços de Ferreira, e Steven Vitória, do Moreirense, foram titulares nas opções do selecionador do Canadá.

O jogo começou como pesadelo para o Canadá, com golo do Panamá a chegar aos 5 minutos de jogo, por Blackburn. O empate viria a chegar aos 28 minutos, com um autogolo de Murillo.

O empate manteve-se até aos 66 minutos, quando o Canadá embalou para a vitória. Alphonso Davies, do Bayern de Munique, marcou um grande golo aos 66 minutos de jogo, seguindo-se golos de Buchanan, aos 81, e Jonathan David, aos 78.

Com este resultado, o Canadá ultrapassou o Panamá e ocupa o último lugar de qualificação para o Mundial, o terceiro, com 10 pontos, mais dois do que a seleção panamiana.