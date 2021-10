Daniel Sturridge assina por clube da Austrália

Daniel Sturridge foi anunciado como reforço do Perth Glory, da Austrália.

O ponta de lança internacional inglês, de 32 anos, estava sem clube desde março de 2020, ou seja, há 19 meses, desde que deixou o Trabzonspor, da Turquia. Agora, ruma ao principal escalão do futebol australiano, tendo assinado contrato válido até ao final da presente temporada.

Formado no Manchester City, Sturridge fez carreira no Chelsea e no Liverpool, com que brilhou por várias épocas, até as lesões começarem a assombrá-lo. Também jogou no Bolton e no West Bromwich.

Apesar da carreira pejada de lesões, Sturridge construiu um currículo invejável: duas Ligas dos Campeões (Chelsea em 2011/12 e Liverpool em 2018/19), uma Liga inglesa (Chelsea), duas Taças de Inglaterra (Chelsea), uma Supertaça inglesa (Chelsea) e uma Taça da Turquia (Trabzonspor).

Ao serviço da seleção inglesa, Sturridge marcou oito golos em 26 jogos.