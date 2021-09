Messi regressa às opções do PSG para o duelo com Guardiola

Lionel Messi está de regresso aos convocados do Paris Saint-Germain, para o duelo desta terça-feira com o Manchester City, de Pep Guardiola, a contar para a segunda jornada do grupo A da Liga dos Campeões.

Depois de falhar os embates da Liga francesa com Metz (fora) e Montpellier (em casa), devido a lesão, o internacional argentino está de volta às opções de Mauricio Pochettino, para o reencontro com Guardiola.

O técnico espanhol orientou Messi no Barcelona, entre 2008 e 2012, num dos períodos com maior sucesso da história do clube catalão. Juntos, venceram, entre outros troféus, duas Ligas dos Campeões. Em 2009, conquistaram seis títulos, à data um feito inédito na Europa.



Os internacionais portugueses Nuno Mendes, defesa ex-Sporting, e Danilo Pereira, médio ex-FC Porto, também integram os eleitos de Pochettino. O argentino ex-Benfica Ángel Di María é baixa devido a castigo. O internacional espanhol Sergio Ramos, contratado no verão após terminar contrato com o Real Madrid, também não joga, devido a uma lesão que ainda não lhe permitiu estrear-se pelo PSG.

No Manchester City, os internacionais portugueses ex-Benfica Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva estão todos aptos para ir a jogo.

O PSG-City joga-se esta terça-feira, às 20h00, no Parque dos Príncipes.