A Roma, de José Mourinho, perdeu pela primeira vez esta época na visita ao Hellas Verona, por 2-3, em partida da jornada 4 da liga italiana.

Os golos dos romanos, com Rui Patrício na baliza, foram apontados por Pellegrini e Ilicic, este um autogolo.

Já pelos donos da casa, que ainda não tinham pontuado no campeonato, marcaram Barak, Caprari e Faraoni.

Com esta derrota, a Roma cai para o quarto lugar, com nove pontos, a um do líder Inter Milão.