Há quatro portugueses nos 50 melhores jogadores do FIFA 22

Há quatro portugueses entre os 50 jogadores mais cotados do FIFA 22, videojogo que será lançado a 22 de setembro para várias consolas.

João Cancelo, do Manchester City, recebeu uma avaliação de 86 em 100. Rúben Dias, também do campeão inglês, foi cotado em 87. Bruno Fernandes, do Manchester United, recebeu uma pontuação de 88.

O português com melhor classificação é Cristiano Ronaldo, com 91. O avançado do United é, também, o terceiro jogador mais cotado de todo o jogo. Fica apenas atrás do polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, com 92, e do argentino Lionel Messi, do Barcelona, com 93.