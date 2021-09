Estreia de sonho. Sheriff surpreende e vence Shakthar Donetsk

O Sheriff, clube da Moldávia, estreou-se na Liga dos Campeões com uma surpreendente vitória, em casa, contra o Shakthar Donetsk, por 2-0.

Adama Traoré abriu o marcador para a equipa da casa, logo aos 16 minutos de jogo, e Yansane saiu do banco para fechar a vitória, aos 62 minutos de jogo.

O Shakhtar foi superior durante a partida e criou mais perigo, mas foi incapaz de marcar um golo ao clube moldavo. O Sheriff está localizado em Tiraspol, capital da Transnístria, uma autoproclamada república ndependente da Moldávia, apesar da UEFA e a União Europeia reconhecerem como parte integrante do país.

O Sheriff já tinha feito história ao ser o primeiro clube moldavo a chegar à fase de grupos da Champions e arranca a campanha com a vitória. Real Madrid e Inter de Milão são as outras equipas do grupo D.