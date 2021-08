Villas-Boas recusou dois convites e quer estar no Mundial 2022

"Como sabem, já me expressei muitas vezes sobre isso, prevejo uma carreira curta, de 15 anos, enquanto treinador. Gostava muito de fazer o Mundial, se calhar o Mundial do Catar. O mercado das seleções é muito mais fechado, mudam menos vezes", acrescentou.

O treinador falava hoje aos jornalistas no concelho de Tondela, à margem da apresentação do Caramulo Motorfestival, que decorre entre 3 e 5 de setembro, e onde o também piloto vai marcar presença.

"Gostava muito de dar um passo para as seleções. Obviamente que, enquanto profissional, tenho de me manter aberto a tudo. Os campeonatos dos clubes acabam de começar e nesse aspeto o mercado não está agitado, infelizmente vivemos da desgraça dos outros, mas estou mais orientado para as seleções, gostava muito de treinar uma seleção, de dar um passo nesse sentido", admitiu.

"Propostas concretas [de seleções] não [tive]. De clubes apenas, dois dos quais recusei, estrangeiros, porque tenho a preferência para esperar por uma seleção", admitiu o técnico que teve a sua última experiência nos franceses do Marselha.

André Villas-Boas elogiou ainda a subida de posição de Portugal, para o quinto lugar no ranking da UEFA de clubes, e desejou que "seja um lugar para manter", porque "toda a gente sabe da importância do mesmo".

"No que toca aos clubes portugueses é um passo importante de afirmação, principalmente numa altura em que os clubes precisam de maior apoio económico e financeiro possível e acho que é importante", defendeu.

Enquanto não tem oportunidade de continuar a carreira no futebol, nomeadamente à frente de uma seleção, o que disse aguardar "tranquilamente", dedica-se à associação "Race for Good" que acabou de lançar.

"Tem-me dado bastante trabalho, cada vez chama mais público com vontade de a conhecer e então ando entretido com isso e com a criação de novas parcerias no sentido de ajudar mais as instituições que defendo", disse.

Aliás, a associação é uma das razões pela qual marca presença no Caramulo Motorfestival, onde também tem participação no desporto automóvel, mas onde terá um espaço dedicado á associação para venda de material e angariação de fundos.

Villas-Boas orientou nas últimas duas temporadas os franceses do Marselha, depois de ter comandado os chineses do Shangai SIPG, os russos do Zenit São Petersburgo, os ingleses do Tottenham e do Chelsea e FC Porto e Académica.

No início da carreira, chegou a comandar a seleção das Ilhas Virgens Britânicas.