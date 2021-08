"Furacão" de António Oliveira nas meias-finais da Sul-Americana

O jogo até nem começou bem para o "furacão", com o Liga do Quito a adiantar-se no marcador, por Amarilla. Christian Cardoso respondeu para a equipa de António Oliveira, com dois golos de rajada, antes da meia hora. Ao intervalo, no entanto, a eliminatória continuava a pender para os equatorianos, que empataram por Johjan Julio, aos 43 minutos.

O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, garantiu o apuramento para as meias-finais da Copa Sul-Americana, a segunda maior competição de clubes daquele continente, ao eliminar o Liga de Quito, do Equador.

Detentor do título elimina São Paulo, com vitória (...)

Na segunda parte, o Paranaense resolveu o jogo e a eliminatória, com dois golos de Bissoli, aos 62' e aos 69'. É uma das maiores vitórias da curta carreira do treinador português, filho de Toni, antigo treinador do Benfica.

Nas meias-finais, o Athletico Paranaense defronta o Peñarol. Os uruguaios derrotaram o Sporting Cristal, do Peru, com um resultado agregado de 4-1. Na outra meia-final medem forças o Bragantino, do Brasil, e o Libertad, do Paraguai.